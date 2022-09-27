Гернгросс Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГернгросс Софья Александровна

Гернгросс Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Софья Ивановна

Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потёмкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
11.02.1834

Сын: Потёмкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
22.05.1836

Сын: Потёмкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
30.10.1842

Сын: Потёмкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Потёмкина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.