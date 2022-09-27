Гернгросс Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Софья Ивановна
Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1834
Сын: Потёмкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1836
Сын: Потёмкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1842
Сын: Потёмкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Потёмкина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Потёмкин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно