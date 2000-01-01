Потёмкин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Потёмкин Андрей Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1834
Сын: Потёмкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна
Рождение ребёнка
22.05.1836
Сын: Потёмкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна
Рождение ребёнка
30.10.1842
Сын: Потёмкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Потёмкина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848