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Потёмкин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Потёмкин Андрей Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1834

Сын: Потёмкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна

Рождение ребёнка
22.05.1836

Сын: Потёмкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна

Рождение ребёнка
30.10.1842

Сын: Потёмкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Потёмкина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гернгросс Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гернгросс Софья Александровна

Смерть
1848
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