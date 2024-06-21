Мунгалова (Сапожникова) Гликерия Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1889
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Мунгалова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Баранова (Мунгалова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мунгалов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мунгалов Иван Александрович
Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич
Рождение ребёнка
31.05.1924
Сын: Мунгалов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич
Смерть
1927