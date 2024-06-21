Мунгалова (Сапожникова) Гликерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунгалова (Сапожникова) Гликерия Андреевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сапожников Андрей Степанович

Мать: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунгалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Мунгалова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Баранова (Мунгалова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мунгалов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мунгалов Иван Александрович

Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич

Рождение ребёнка
31.05.1924

Сын: Мунгалов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мунгалов Александр Ильич

Смерть
1927

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