Сапожников Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения07.?.1860 ст.
Дата смерти19.01.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.1860 ст.
ГКУ ГАЗК ф. 282 оп. 1 д. 1860 лл. 18об., 19 Быркинского села, казак Степан Гаврилович Сапожников и законная жена его Марфа Григорьевна оба православного вероисповедания. Восприемники: Казак Николай Ал... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
«Книга памяти» жертв политических репрессий в Восточном Забайкалье | (1 том Книни Памяти): | (Быркинский район) с. Бырка. Реш. РИК (1930). | | (5 том Книни Памяти): | Род. в 1860 г., с. Бырка Не... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Константин Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мунгалова (Сапожникова) Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна
Рождение ребёнка
27.07.1894
Сын: Сапожников Пантелеймон Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна
Рождение ребёнка
18.12.1906
Сын: Сапожников Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна
Смерть
19.01.1943
Причина смерти: паралич сердечной деятельности
Похороны
Неизвестно