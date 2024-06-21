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Сапожников Андрей Степанович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.?.1860 ст.

Дата смерти

19.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.1860 ст.

Отец: Сапожников Степан Гаврилович

Мать: Сапожникова Марфа Григорьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
ГКУ ГАЗК ф. 282 оп. 1 д. 1860 лл. 18об., 19 Быркинского села, казак Степан Гаврилович Сапожников и законная жена его Марфа Григорьевна оба православного вероисповедания. Восприемники: Казак Николай Ал... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна

Упоминание
Неизвестно
«Книга памяти» жертв политических репрессий в Восточном Забайкалье | (1 том Книни Памяти): | (Быркинский район) с. Бырка. Реш. РИК (1930). | | (5 том Книни Памяти): | Род. в 1860 г., с. Бырка Не... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Константин Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мунгалова (Сапожникова) Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна

Рождение ребёнка
27.07.1894

Сын: Сапожников Пантелеймон Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна

Рождение ребёнка
18.12.1906

Сын: Сапожников Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Стрельникова) Анна Филатовна

Смерть
19.01.1943
Причина смерти: паралич сердечной деятельности
Похороны
Неизвестно

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