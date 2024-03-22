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Копьевъ Максимъ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Копьевъ Яковъ

Мать: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1786

Жена: Копьева Оксинья Максимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1789

Сын: Копьевъ Василий

Мать ребёнка: Копьева Оксинья Максимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Копьевъ Алексей

Мать ребёнка: Копьева Оксинья Максимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1797

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Копьева Оксинья Максимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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