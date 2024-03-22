Копьевъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Копьевъ Яковъ
Бракосочетание
01.11.1786
Рождение ребёнка
02.08.1789
Сын: Копьевъ Василий
Мать ребёнка: Копьева Оксинья Максимова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Копьевъ Алексей
Мать ребёнка: Копьева Оксинья Максимова
Рождение ребёнка
18.01.1797
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Копьева Оксинья Максимова