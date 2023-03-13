Копьева Оксинья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьева Оксинья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Матвей Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1786

Муж: Копьевъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1789

Сын: Копьевъ Василий

Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Копьевъ Алексей

Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1797

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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