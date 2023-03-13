Копьева Оксинья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Матвей Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1786
Муж: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
02.08.1789
Сын: Копьевъ Василий
Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Копьевъ Алексей
Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
18.01.1797
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ