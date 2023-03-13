Копьевъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Копьевъ Петрь
Мать: Копьева Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Копьевъ Антонъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Копьевъ Максимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Копьевъ Емельянъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1784
Сын: Копьевъ Алексей
Мать ребёнка: Копьева Марья
Рождение ребёнка
19.08.1789
Сын: Копьевъ Петръ
Мать ребёнка: Копьева Марья
Рождение ребёнка
18.07.1792
Сын: Копьевъ Семенъ
Мать ребёнка: Копьева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копьева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана