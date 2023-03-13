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Копьевъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Копьевъ Петрь

Мать: Копьева Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Копьевъ Антонъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Копьевъ Максимъ

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Копьевъ Емельянъ

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1784

Сын: Копьевъ Алексей

Мать ребёнка: Копьева Марья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1789

Сын: Копьевъ Петръ

Мать ребёнка: Копьева Марья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1792

Сын: Копьевъ Семенъ

Мать ребёнка: Копьева Марья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьева Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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