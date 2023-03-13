Копьева Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьева Настасья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Копьевъ Максимъ

Отец ребёнка: Копьевъ Петрь

Рождение ребёнка
1739

Сын: Копьевъ Федотъ

Отец ребёнка: Копьевъ Петрь

Рождение ребёнка
1745

Сын: Копьевъ Яковъ

Отец ребёнка: Копьевъ Петрь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьевъ Петрь

Смерть
1783
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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