Копьева Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Копьевъ Максимъ
Отец ребёнка: Копьевъ Петрь
Рождение ребёнка
1739
Сын: Копьевъ Федотъ
Отец ребёнка: Копьевъ Петрь
Рождение ребёнка
1745
Сын: Копьевъ Яковъ
Отец ребёнка: Копьевъ Петрь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копьевъ Петрь
Смерть
1783
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан