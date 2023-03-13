Копьевъ Петрь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьевъ Петрь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Копьевъ Максимъ

Мать ребёнка: Копьева Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Копьевъ Федотъ

Мать ребёнка: Копьева Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Копьевъ Яковъ

Мать ребёнка: Копьева Настасья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьева Настасья Иванова

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