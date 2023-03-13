Копьевъ Петрь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Копьевъ Максимъ
Мать ребёнка: Копьева Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Копьевъ Федотъ
Мать ребёнка: Копьева Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Копьевъ Яковъ
Мать ребёнка: Копьева Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копьева Настасья Иванова