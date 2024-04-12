Угнивенко Олимпиада Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
После 1872
Рождение ребёнка
16.07.1873
Дочь: Ефимия Никифоровна
Отец ребёнка: Угнивенко Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1875
Сын: Угнивенко Прокофий Никифорович
Отец ребёнка: Угнивенко Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно