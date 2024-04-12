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Угнивенко Олимпиада Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1872

Муж: Угнивенко Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1873

Дочь: Ефимия Никифоровна

Отец ребёнка: Угнивенко Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1875

Сын: Угнивенко Прокофий Никифорович

Отец ребёнка: Угнивенко Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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