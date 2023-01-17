Гредусов Семион Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредусов Семион Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гредусов Порфирий

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1866 ст.

Жена: Гредусова Ольга Матвеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1866 ст.

Дочь: Анастасия Семионовна

Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.

Сын: Гредусов Максим Семионович

Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Матрёна Семионовна

Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.

Дочь: Антонина Семионовна

Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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