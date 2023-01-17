Гредусов Семион Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гредусов Порфирий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1866 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1866 ст.
Дочь: Анастасия Семионовна
Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.
Сын: Гредусов Максим Семионович
Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Матрёна Семионовна
Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.
Дочь: Антонина Семионовна
Мать ребёнка: Гредусова Ольга Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно