Гредусова (Захарова) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредусова (Захарова) Ольга Матвеевна

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

06.07.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1845 ст.

Отец: Захаров Матвей Афанасьевич

Мать: Захарова Аксинья Дмитриевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
12.01.1866 ст.

Муж: Гредусов Семион Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1866 ст.

Дочь: Анастасия Семионовна

Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.

Сын: Гредусов Максим Семионович

Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Матрёна Семионовна

Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.

Дочь: Антонина Семионовна

Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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