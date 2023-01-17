Гредусова (Захарова) Ольга Матвеевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1845 ст.
Бракосочетание
12.01.1866 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1866 ст.
Дочь: Анастасия Семионовна
Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.
Сын: Гредусов Максим Семионович
Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Матрёна Семионовна
Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.
Дочь: Антонина Семионовна
Отец ребёнка: Гредусов Семион Порфирьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно