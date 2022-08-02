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Копчунов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

08.09.1954

Дата смерти

02.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1954

Отец: Копчунов Евгений Максимович

Мать: Копчунова Вера Петровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Копчунов Максим Александрович

Мать ребёнка: Копчунова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
22.07.1986

Дочь: Ковалева Екатерина Аkександровна

Мать ребёнка: Копчунова Татьяна Константиновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
02.08.2022
Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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