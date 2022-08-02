Копчунов Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1954
Дата смерти02.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1954
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Копчунов Максим Александрович
Мать ребёнка: Копчунова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
22.07.1986
Дочь: Ковалева Екатерина Аkександровна
Мать ребёнка: Копчунова Татьяна Константиновна
Смерть
02.08.2022
Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)