Копчунова (Малмыгина) Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Копчунов Максим Александрович
Отец ребёнка: Копчунов Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.07.1986
Дочь: Ковалева Екатерина Аkександровна
Отец ребёнка: Копчунов Александр Евгеньевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край