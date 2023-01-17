Копчунова (Малмыгина) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копчунова (Малмыгина) Татьяна Константиновна

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Место рождения

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957

Отец: Малмыгин Константин Иванович

Мать: Малмыгина Мария Ивановна

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Копчунов Максим Александрович

Отец ребёнка: Копчунов Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.07.1986

Дочь: Ковалева Екатерина Аkександровна

Отец ребёнка: Копчунов Александр Евгеньевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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