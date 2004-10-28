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Копчунов Евгений Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1926

Дата смерти

28.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1926

Отец: Копчунов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Копчунов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Копчунова Вера Петровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копчунов Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Копчунова Вера Петровна

Смерть
28.10.2004
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