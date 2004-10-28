Копчунов Евгений Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1926
Дата смерти28.10.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1926
Отец: Копчунов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Копчунов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Копчунова Вера Петровна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копчунов Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Копчунова Вера Петровна
Смерть
28.10.2004