Копчунов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копчунов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1918

Дочь: Копчунова Муза Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.04.1926

Сын: Копчунов Евгений Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копчунова Калиста Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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