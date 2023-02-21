Копчунов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1918
Дочь: Копчунова Муза Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.04.1926
Сын: Копчунов Евгений Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копчунова Калиста Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно