Королева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королев Антон Авдеев
Смерть
До 1893