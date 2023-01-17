Королева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Королев Антон Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Антон Авдеев

Смерть
До 1893
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