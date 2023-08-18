Becker Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Фрейнд Christian
Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фрейнд София
Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович
Смерть
Неизвестно