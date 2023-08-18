Becker Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Becker Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович

Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Фрейнд Christian

Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фрейнд София

Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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