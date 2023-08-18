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Фрейнд София

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

12.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович

Мать: Becker Maria

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freiberg Alexander

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.05.1916

Дочь: Becker (Freiberg) Maria

Отец ребёнка: Freiberg Alexander

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Freiberg Alexander

Отец ребёнка: Freiberg Alexander

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1926

Дочь: Georg (Freiberg) Lidia

Отец ребёнка: Freiberg Alexander

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Freiberg Gottlieb

Отец ребёнка: Freiberg Alexander

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
12.05.1986
Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край

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