Фрейнд София
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти12.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Freiberg Alexander
Рождение ребёнка
28.05.1916
Дочь: Becker (Freiberg) Maria
Отец ребёнка: Freiberg Alexander
Рождение ребёнка
1922
Сын: Freiberg Alexander
Отец ребёнка: Freiberg Alexander
Рождение ребёнка
01.06.1926
Дочь: Georg (Freiberg) Lidia
Отец ребёнка: Freiberg Alexander
Рождение ребёнка
1930
Сын: Freiberg Gottlieb
Отец ребёнка: Freiberg Alexander
Смерть
12.05.1986