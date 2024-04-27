Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1867

Отец: Freund Johannes Kasper (Kasper)

Мать: Freund (Lichtner) Maria Elisabeth

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Becker Maria

Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Фрейнд Christian

Мать ребёнка: Becker Maria

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фрейнд София

Мать ребёнка: Becker Maria

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Фрейнд Лидия Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фрейнд Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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