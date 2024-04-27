Фрейнд (Freund) Иоганн (Johannes Kasper) Каспарович
Место рождения
Дата рождения27.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Becker Maria
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Фрейнд Christian
Мать ребёнка: Becker Maria
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фрейнд София
Мать ребёнка: Becker Maria
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Фрейнд Лидия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1909
Сын: Фрейнд Иван Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно