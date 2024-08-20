Стрельцов Савин Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Стрельцов Артамон Савинович
Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна
Сын: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович
Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна
Дочь: (Стрельцова) Евдокия Савиновна
Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна
Сын: Стрельцов Стефан Савинович
Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна
Сын: Стрельцов Иосиф Савинович
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна
Дочь: (Стрельцова) Анна Савиновна
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна
Сын: Стрельцов Федор Савинович
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна
Дочь: (Стрельцова) Акилина Савиновна
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна