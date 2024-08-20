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Стрельцов Савин Андреевич

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1862

Отец: Стрельцов Андрей Антропович

Мать: Стрельцова Агафия Кондратьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Мария Кирьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Стрельцов Артамон Савинович

Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович

Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1894

Дочь: (Стрельцова) Евдокия Савиновна

Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.12.1896

Сын: Стрельцов Стефан Савинович

Мать ребёнка: Августина Гавриловна Устиния Устиния/ Августина Гавриловна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Стрельцов Иосиф Савинович

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.11.1909

Дочь: (Стрельцова) Анна Савиновна

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.06.1912

Сын: Стрельцов Иван Савинович

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1914

Сын: Стрельцов Федор Савинович

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.06.1916

Дочь: (Стрельцова) Акилина Савиновна

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Кирьяновна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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