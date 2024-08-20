Стрельцова Агафия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцова Агафия Кондратьевна

Стрельцова Агафия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Стрельцов Самсон Андреевич

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Стрельцова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Стрельцова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Семен Андреевич Семион / Семен Андреевич

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Стрельцова) Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Стрельцов Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Стрельцов Софроний Андреевич

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Рождение ребёнка
09.03.1862

Сын: Стрельцов Савин Андреевич

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1864

Дочь: (Стрельцова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.