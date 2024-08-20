Стрельцова Агафия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Стрельцов Самсон Андреевич
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Дочь: (Стрельцова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Дочь: (Стрельцова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Сын: Семен Андреевич Семион / Семен Андреевич
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Дочь: (Стрельцова) Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Сын: Стрельцов Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Сын: Стрельцов Софроний Андреевич
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Сын: Стрельцов Савин Андреевич
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович
Дочь: (Стрельцова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Стрельцов Андрей Антропович