Андреева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ПN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Клавдия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Анна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Андреева Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт

Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Андреев Николай Ксенофонтович

Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
1953

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