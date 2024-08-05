Андреева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Клавдия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Анна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Андреева Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Андреев Николай Ксенофонтович
Отец ребёнка: Андреев Ксенофонт
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
1953