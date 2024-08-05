Андреев Ксенофонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Клавдия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Андреева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Андреева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Анна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Андреева Степанида
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Андреева Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Андреева Степанида
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Андреев Николай Ксенофонтович
Мать ребёнка: Андреева Степанида
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно