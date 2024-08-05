Андреев Ксенофонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Ксенофонт

Андреев Ксенофонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Клавдия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Андреева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Андреева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Анна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Андреева Степанида

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Андреева Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Андреева Степанида

Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Андреев Николай Ксенофонтович

Мать ребёнка: Андреева Степанида

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.