Масленников Петр Самуилович (Самойлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Масленников Самуил (Самойл)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Боталова (масленникова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Рождение ребёнка
04.12.1918

Дочь: Валентина (Варвара) Петровна

Мать ребёнка: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Рождение ребёнка
03.05.1920

Сын: Масленников Николай Петрович

Мать ребёнка: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Владимир Петрович

Мать ребёнка: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Петр Петрович

Мать ребёнка: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Смерть
1967
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