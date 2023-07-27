(Масленникова) Валентина (Варвара) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1918
Дата смерти11.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1918
Рождение ребёнка
21.05.1944
Отец ребёнка: Винник Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
01.03.1947
Отец ребёнка: Винник Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Стасевич Людмила Петровна
Отец ребёнка: Винник Петр Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1991
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Уссурийска, Уссурийск, Россия (Ussuriisk, Russia)