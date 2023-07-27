(Масленникова) Валентина (Варвара) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Масленникова) Валентина (Варвара) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1918

Дата смерти

11.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1918

Отец: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Мать: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Рождение ребёнка
21.05.1944

Сын: Винник Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Винник Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
01.03.1947

Сын: Винник Владимир Петрович

Отец ребёнка: Винник Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Стасевич Людмила Петровна

Отец ребёнка: Винник Петр Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винник Петр Евдокимович

Смерть
11.12.1991
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Уссурийска, Уссурийск, Россия (Ussuriisk, Russia)
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