Масленникова (Масленникова) Татьяна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Масленникова) Татьяна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Боталова (масленникова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Рождение ребёнка
04.12.1918

Дочь: Валентина (Варвара) Петровна

Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Рождение ребёнка
03.05.1920

Сын: Масленников Николай Петрович

Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Владимир Петрович

Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Петр Петрович

Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Смерть
1973
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