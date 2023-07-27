Масленникова (Масленникова) Татьяна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Боталова (масленникова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)
Рождение ребёнка
04.12.1918
Дочь: Валентина (Варвара) Петровна
Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)
Рождение ребёнка
03.05.1920
Сын: Масленников Николай Петрович
Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Петр Петрович
Отец ребёнка: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)
Смерть
1973