Боталова (Масленникова) (Масленникова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти22.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
13.08.1933
Дочь: Цветухина Эльза Андриановна
Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич
Рождение ребёнка
26.08.1935
Дочь: Петухова (боталова) Гертруда Андрановна
Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич
Рождение ребёнка
06.11.1938
Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич
Рождение ребёнка
21.06.1944
Сын: Боталов Владимир Андрианович
Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Боталов Александр Андрианович
Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич
Смерть
22.10.1989