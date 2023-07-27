Боталова (Масленникова) (Масленникова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Масленникова) (Масленникова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

22.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Масленников Петр Самуилович (Самойлович)

Мать: Масленникова Татьяна Ермолаевна

Рождение ребёнка
13.08.1933

Дочь: Цветухина Эльза Андриановна

Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич

Рождение ребёнка
26.08.1935

Дочь: Петухова (боталова) Гертруда Андрановна

Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич

Рождение ребёнка
06.11.1938

Сын: Боталов Юрий Андрианович

Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич

Рождение ребёнка
21.06.1944

Сын: Боталов Владимир Андрианович

Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич

Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Боталов Александр Андрианович

Отец ребёнка: Боталов Андриан Агеевич

Смерть
22.10.1989
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