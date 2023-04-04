Азаров Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзаров Игнат

Азаров Игнат

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1785

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Азаров Илья

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Азаров Иван

Мать ребёнка: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Азаров Семен

Мать ребёнка: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
1849
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close