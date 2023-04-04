Азаров Игнат
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1785
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Азаров Илья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Азаров Иван
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817
Сын: Азаров Семен
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
1849
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния