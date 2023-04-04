Азаров Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзаров Илья

Азаров Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Азаров Игнат

Мать ребёнка: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Азаров Алексей

Мать ребёнка: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Азаров ?

Мать ребёнка: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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