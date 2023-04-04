Азаров Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Азаров Игнат
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1801
Сын: Азаров Алексей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817
Сын: Азаров ?
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно