Телелюева Надежда Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Телелюев Яким Герасимович
Отец ребёнка: Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин
Рождение ребёнка
04.01.1890
Сын: Телелюев Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин
Смерть
Неизвестно