Телелюева Надежда Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Надежда Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1887 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин

Рождение ребёнка
22.10.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Телелюев Яким Герасимович

Отец ребёнка: Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1890

Сын: Телелюев Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин

Смерть
Неизвестно

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