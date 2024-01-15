Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Телелюев Кузьма
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Надежда Степанова
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Телелюев Яким Герасимович
Мать ребёнка: Телелюева Надежда Степанова
Рождение ребёнка
04.01.1890
Сын: Телелюев Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Телелюева Надежда Степанова
Смерть
Неизвестно