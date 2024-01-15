Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Герасим Георгий ? Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Жена

Около 1859 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1887 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Телелюев Кузьма

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Надежда Степанова

Рождение ребёнка
22.10.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Надежда Степанова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Телелюев Яким Герасимович

Мать ребёнка: Телелюева Надежда Степанова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1890

Сын: Телелюев Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Телелюева Надежда Степанова

Смерть
Неизвестно

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