Кузнецова (Россихина) Дарья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Бракосочетание
Около 1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Кузнецова Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кузнецова Парасковья Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич
ГАСО, 24-25-330-51л
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кузнецов Епифан Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич
ГАСО, 24-25-330-50об
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич
ГАСО, 24-25-330-50об
Смерть
Неизвестно