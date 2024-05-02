Кузнецова (Россихина) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Россихина) Дарья Ефимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Росихин Ефим Филипович Леонтьев

Мать: Россихина (Шутова) Евдокия Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Кузнецов Андрей Ильич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Кузнецова Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кузнецова Парасковья Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-51л
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кузнецов Епифан Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50об
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузнецов Федот Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Ильич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50об
Смерть
Неизвестно

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