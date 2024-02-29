Чаксте (Зиберт) Грета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: Зиберт Ян
Мать: Зиберт Дарте
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Муж: Чаксте Анс
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Чаксте Арвид Ансович
Отец ребёнка: Чаксте Анс
Рождение ребёнка
1894
Сын: Чаксте Альфред Кристиан Ансович
Отец ребёнка: Чаксте Анс
Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Чаксте Анс
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чаксте Лилли Ольга Ансовна
Отец ребёнка: Чаксте Анс
Смерть
Неизвестно