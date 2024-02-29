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Чаксте (Зиберт) Грета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Зиберт Ян

Мать: Зиберт Дарте

Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Муж: Чаксте Анс

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Чаксте Арвид Ансович

Отец ребёнка: Чаксте Анс

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1894

Сын: Чаксте Альфред Кристиан Ансович

Отец ребёнка: Чаксте Анс

Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.

Сын: Чаксте Ян Герман Ансович

Отец ребёнка: Чаксте Анс

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чаксте Лилли Ольга Ансовна

Отец ребёнка: Чаксте Анс

Смерть
Неизвестно
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