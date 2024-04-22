Чаксте Ян Ансович
Место рождения
Дата рождения10.02.1895 ст.
Дата смерти02.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895 ст.
Отец: Чаксте Анс
Мать: Чаксте Грета
Рождение ребёнка
07.09.1919
Дочь: Милованова Яусма-Мирдза Яновна
Мать ребёнка: Чаксте Анна Якубовна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чаксте Скайдрите-Нелли Яновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаксте Анна Якубовна
Смерть
02.06.1971