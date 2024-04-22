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Чаксте Ян Ансович

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

10.02.1895 ст.

Дата смерти

02.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895 ст.

Отец: Чаксте Анс

Мать: Чаксте Грета

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
07.09.1919

Дочь: Милованова Яусма-Мирдза Яновна

Мать ребёнка: Чаксте Анна Якубовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чаксте Скайдрите-Нелли Яновна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаксте Анна Якубовна

Рига, Rīga
Смерть
02.06.1971
Рига, Rīga
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