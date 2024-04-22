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Чаксте Анс

Место рождения

Чакши, Tērvetes pagasts, Dobeles novads

Дата рождения

04.06.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1852 ст.

Отец: Чаксте Кристоф

Мать: Чаксте Анлиза

Чакши, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Жена: Чаксте Грета

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Чаксте Арвид Ансович

Мать ребёнка: Чаксте Грета

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1894

Сын: Чаксте Альфред Кристиан Ансович

Мать ребёнка: Чаксте Грета

Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.

Сын: Чаксте Ян Герман Ансович

Мать ребёнка: Чаксте Грета

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чаксте Лилли Ольга Ансовна

Мать ребёнка: Чаксте Грета

Смерть
Неизвестно
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