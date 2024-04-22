Чаксте Анс
Место рождения
Дата рождения04.06.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1852 ст.
Отец: Чаксте Кристоф
Мать: Чаксте Анлиза
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Жена: Чаксте Грета
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Чаксте Арвид Ансович
Мать ребёнка: Чаксте Грета
Рождение ребёнка
1894
Сын: Чаксте Альфред Кристиан Ансович
Мать ребёнка: Чаксте Грета
Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.
Мать ребёнка: Чаксте Грета
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чаксте Лилли Ольга Ансовна
Мать ребёнка: Чаксте Грета
Смерть
Неизвестно