Подглазов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подглазов Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Данилова Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Прасковья (?)

Рождение ребёнка
22.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья (?)

Смерть
Неизвестно
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