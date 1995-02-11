Данилова (Подглазова) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Подглазова) Тамара Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1936

Дата смерти

11.02.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936

Отец: Подглазов Георгий

Мать: Прасковья (?)

Рождение ребёнка
02.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович

Смерть
11.02.1995
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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