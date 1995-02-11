Данилова (Подглазова) Тамара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1936
Дата смерти11.02.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936
Отец: Подглазов Георгий
Мать: Прасковья (?)
Рождение ребёнка
02.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович
Смерть
11.02.1995