Прасковья (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Данилова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Подглазов Георгий

Рождение ребёнка
22.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подглазов Георгий

Смерть
Неизвестно