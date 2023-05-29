Минеева (Пискунова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Пискунова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1934

Дата смерти

28.07.1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1956

Дочь: Казакова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Минеев Борис Петрович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Петрова Марина Борисовна

Отец ребёнка: Минеев Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Борис Петрович

Смерть
28.07.1990
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