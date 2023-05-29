Минеева (Пискунова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1934
Дата смерти28.07.1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1956
Дочь: Казакова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Минеев Борис Петрович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Петрова Марина Борисовна
Отец ребёнка: Минеев Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1990