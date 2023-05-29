Казакова (Минеева) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Минеева) Ольга Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1956

Отец: Минеев Борис Петрович

Мать: Минеева Анна Степановна

Рождение ребёнка
12.12.1980

Сын: Казаков Максим Александрович

Отец ребёнка: Казаков Александр Борисович

Рождение ребёнка
26.10.1985

Дочь: Майорова Елена Александовна

Отец ребёнка: Казаков Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Александр Борисович

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