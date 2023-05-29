Казакова (Минеева) Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1956
Отец: Минеев Борис Петрович
Мать: Минеева Анна Степановна
Рождение ребёнка
12.12.1980
Сын: Казаков Максим Александрович
Отец ребёнка: Казаков Александр Борисович
Рождение ребёнка
26.10.1985
Дочь: Майорова Елена Александовна
Отец ребёнка: Казаков Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно