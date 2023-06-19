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Пискунов Степан Васильевич

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Место рождения

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.12.1910

Дата смерти

26.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1910

Отец: Пискунов Василий Фёдорович

Мать: Пискунова Анна Михайловна

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1931

Дочь: Котова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Пискунова Нина Филипповна

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Пискунов Александр Степанович

Мать ребёнка: Пискунова Нина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронкова Зоя Степановна

Мать ребёнка: Пискунова Нина Филипповна

Смерть
26.11.1941
Старгард, Польша