Пискунов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1910
Дата смерти26.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1910
Рождение ребёнка
30.10.1931
Дочь: Котова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Пискунова Нина Филипповна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пискунов Александр Степанович
Мать ребёнка: Пискунова Нина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронкова Зоя Степановна
Мать ребёнка: Пискунова Нина Филипповна
Смерть
26.11.1941
Старгард, Польша