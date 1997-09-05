Маченко (Куртукова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маченко (Куртукова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1945

Отец: Куртуков Михаил

Мать: Куртукова Татьяна

Рождение ребёнка
15.11.1966

Дочь: Сорочинская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бахчиванжи Василий Федорович

Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Галкина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бахчиванжи Василий Федорович

Рождение ребёнка
25.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Владимир Фомич

Развод
Неизвестно

Муж: Бахчиванжи Василий Федорович

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