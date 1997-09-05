Маченко (Куртукова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1945
Отец: Куртуков Михаил
Мать: Куртукова Татьяна
Рождение ребёнка
15.11.1966
Дочь: Сорочинская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бахчиванжи Василий Федорович
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Галкина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бахчиванжи Василий Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Владимир Фомич
Развод
Неизвестно