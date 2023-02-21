Бахчиванжи Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1966
Дочь: Сорочинская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Маченко Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Галкина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Маченко Антонина Михайловна
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно