Бахчиванжи Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахчиванжи Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1966

Дочь: Сорочинская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Маченко Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Галкина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Маченко Антонина Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Маченко Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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