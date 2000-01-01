Галкина (Бахчиванжи) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Бахчиванжи) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1970

Отец: Бахчиванжи Василий Федорович

Мать: Маченко Антонина Михайловна

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