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Галкина (Бахчиванжи) Елена Васильевна
Галкина (Бахчиванжи) Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1970
Пол
Женский
Отец
Бахчиванжи Василий Федорович
Мать
Маченко (Куртукова) Антонина Михайловна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1970
Отец:
Бахчиванжи Василий Федорович
Мать:
Маченко Антонина Михайловна
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