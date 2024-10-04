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Филиповых Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиповых Александр Романович

Отец ребёнка: Филиповых Роман Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиповых Аркадий Романович

Отец ребёнка: Филиповых Роман Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Стяжкина (Филиповых) Лидия Романовна

Отец ребёнка: Филиповых Роман Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1924

Дочь: Филиповых Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Филиповых Роман Михайлович

Шиншерь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Торкунова (Филиповых) Анна Романовна

Отец ребёнка: Филиповых Роман Михайлович

Смерть
30.01.1975

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