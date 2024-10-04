Филиповых Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиповых Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиповых Александр Романович
Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиповых Аркадий Романович
Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Стяжкина (Филиповых) Лидия Романовна
Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1924
Дочь: Филиповых Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна
Шиншерь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Торкунова (Филиповых) Анна Романовна
Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно