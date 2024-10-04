Филиповых Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиповых Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиповых Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиповых Александр Романович

Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиповых Аркадий Романович

Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Стяжкина (Филиповых) Лидия Романовна

Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1924

Дочь: Филиповых Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна

Шиншерь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Торкунова (Филиповых) Анна Романовна

Мать ребёнка: Филиповых Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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