Глухихъ Даниилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1904
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Глухихъ Ирина
Рождение ребёнка
26.06.1907
Сын: Глухихъ Иванъ
Мать ребёнка: Глухихъ Ирина
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Глухихъ Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухихъ Ирина