Глухихъ Даниилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухихъ Даниилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1904

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Глухихъ Ирина

Рождение ребёнка
26.06.1907

Сын: Глухихъ Иванъ

Мать ребёнка: Глухихъ Ирина

Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Глухихъ Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухихъ Ирина

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