Глухихъ (Дрягина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухихъ (Дрягина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1904

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Глухихъ Даниилъ

Рождение ребёнка
26.06.1907

Сын: Глухихъ Иванъ

Отец ребёнка: Глухихъ Даниилъ

Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Глухихъ Даниилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухихъ Даниилъ

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