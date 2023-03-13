Глухихъ (Дрягина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
02.11.1904
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Глухихъ Даниилъ
Рождение ребёнка
26.06.1907
Сын: Глухихъ Иванъ
Отец ребёнка: Глухихъ Даниилъ
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Глухихъ Даниилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухихъ Даниилъ