(Глухихъ) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глухихъ) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1909

Отец: Глухихъ Даниилъ

Мать: Глухихъ Ирина

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